أمام الأهلي.. الجيش الملكي يتعثر بالتعادل

نجح فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم في العودة بنقطةٍ من أمام مضيفه الجيش الملكي المغربي بعد تعادلهما 1ـ1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاطٍ، ليحتل المركز الأول في المجموعة بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني «الثاني»، الذي تعادل مع شبيبة القبائل الجزائري دون أهدافٍ.

على الجانب الآخر، حصل الجيش الملكي على أول نقطةٍ له في مشواره بالبطولة، إذ خسر مباراة الجولة الأولى أمام الفريق التنزاني 0ـ1، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل، صاحب المركز الرابع والأخير.

وتقدَّم الجيش عبر محسن بوريكة عند الدقيقة 37 بعد أن تابع ركلة الجزاء التي نفَّذها ربيع حريمات، وتصدَّى لها الحارس مصطفى شوبير، قبل أن يدرك الأهلي التعادل عن طريق محمود حسن تريزيجيه «68».

وشهد الشوط الأول محاولاتٍ هجوميةً متتاليةً على المرميين مع سيطرةٍ ميدانيةٍ لصالح صاحب الأرض. واقترب محمد شريف، مهاجم الأهلي، من تسجيل هدف التقدم بعد تمريرةٍ خاطئةٍ من دفاع الجيش، لكنَّه سدَّد إلى جوار القائم.

وأطلق شريف تسديدةً أخرى أعلى العارضة في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول. وفي الدقيقة 53، نفَّذ أحمد سيد «زيزو» ركلةً حرةً بتمريرةٍ إلى تريزيجيه، لكنَّه سدَّدها إلى جوار المرمى.

واقترب زيزو من تسجيل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع إلا أن محاولته من ضربة رأسٍ، علت العارضة.