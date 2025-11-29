جلادباخ يعطّل لايبزيج.. وكومو يواصل صحونه في إيطاليا

أجبر فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الأول لكرة القدم ضيفه لايبزيج على الاكتفاء بالتعادل السلبي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الألماني.

وغابت الأهداف في المواجهة، التي جرت على ملعب بوروسيا بارك، فيما كان جلادباخ قريبًا من الحصول على فرصةٍ محققةٍ للفوز من خلال هدفٍ لفرانك أونورا عند الدقيقة 49، ألغي بعد تدخُّل تقنية الفيديو «VAR». كذلك ألغيت ركلة جزاءٍ، حصل عليها جلادباخ قبل 14 دقيقةً من النهاية، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهدافٍ.

ورفع جلادباخ رصيده إلى 13 نقطةً في المركز الـ 11، أمَّا لايبزيج فتعثر في رحلة مطاردة بايرن ميونيخ المتصدر، ليرفع رصيده إلى 26 نقطةً في المركز الثاني بفارق خمس نقاطٍ عن الفريق البافاري، الذي يستضيف سانت باولي، السبت.

وفي الدوري الإسباني، انتصر خيتافي على ضيفه إلتشي 1ـ0 لحساب الجولة الـ 13.

وجاء هدف خيتافي الوحيد عبر ماوروا أرمباري في الدقيقة 56، ليخطف الفريق ثلاث نقاطٍ ثمينة، رفع بها رصيده إلى 20 نقطةً في المركز السابع. وعلى الجانب الآخر، تجمَّد رصيد إلتشي عند 16 نقطةً في المركز الـ 12.

وفي فرنسا، تغلَّب رين على مضيفه ميتز، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري.

ورفع رين رصيده إلى 24 نقطةً في المركز الرابع بفارق أربع نقاطٍ خلف لنس الثالث، الذي يلعب أمام أنجيه، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها، في حين، تجمَّد رصيد ميتز عند 11 نقطةً في المركز الـ 17 «قبل الأخير» بفارق ثلاث نقاطٍ أمام أوكسير صاحب المركز الأخير.

وسجل رين هدفه الوحيد في الدقيقة 22 من المباراة عن طريق فالنتين رونجيه.

وفي إيطاليا، واصل كومو صحوته بفوزه على ضيفه ساسوولو 2ـ0، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 13 من الدوري.

وسجل اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس «14»، والإسباني ألبرتو مورينو «53» الهدفين.

وهذا الفوز الثاني تواليًا لكومو بعد تعادلين متتاليين، والسادس الموسم الجاري، ليرفع رصيده إلى 24 نقطةً في المركز السادس بفارق الأهداف خلف إنتر وبولونيا، اللذين يلتقيان مع بيزا وكريمونيزي، الأحد والإثنين تواليًا.

في المقابل، مُني ساسوولو بخسارته السادسة في الموسم، ليتجمَّد رصيده عند 17 نقطةً في المركز التاسع.

وتُستكمل المرحلة، السبت، بلقاءات جنوى مع فيرونا، وبارما مع أودينيزي، ويوفنتوس مع كالياري، وميلان مع لاتسيو، بينما يلعب، الأحد، ليتشي مع تورينو، وأتالانتا مع فيورنتينا، وروما مع نابولي.