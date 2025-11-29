الاتحاد والشباب.. تحدي ثالث في ربع النهائي

يتجدد صراع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وضيفه الشباب للمرة الثالثة في ربع نهائي كأس الملك حين يلتقيان، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وينحاز التاريخ إلى الاتحاد حين يواجه نظيره الشباب في ربع النهائي من البطولة التي انطلقت عام 1957.

وكانت المواجهة الأولى في ربع نهائي 1986، انتصر فيها الاتحاد بركلات الترجيح 4ـ2.

وفي ربع النهائي 2018، حسم الاتحاد المواجهة بنتيجة 3ـ1.

وتأهل القطب الجداوي إلى هذه المرحلة بعد فوزه على الوحدة «درجة أولى» 1ـ0، في الدور الأول، قبل أن يلحق بالنصر أول خسارة الموسم الجاري بعد الفوز عليه 2ـ1، في ثمن النهائي.

في المقابل تأهل الفريق العاصمي عقب فوزه على أبها «درجة أولى» بركلات الترجيح 4ـ2 بعد التعادل 2ـ2، في الدور الأول، فيما فاز على الزلفي «درجة أولى» في ثمن النهائي بهدف دون مقابل.

ويعول البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، على الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنيه نجولو كانتي وموسى ديابي، والهولندي ستيفن بيرجوين، والبرازيلي فابينيو.

بينما في الجانب الآخر، يعتمد الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب الشباب، على المغربي عبد الرزاق حمد الله، الإنجليزي جوش براونهيل، الفرنسي ياسين عدلي، والإسباني أوناي هيرنانديز.