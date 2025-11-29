كأس الملك.. مواجهة سادسة بين الهلال والفتح

يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الفتح، السبت، ضمن مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وكسب الهلال منافسه على الملعب ذاته في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي «2ـ1» في 22 نوفمبر الجاري.

وهذه المواجهة السادسة بين الطرفين في كأس الملك، بعد أن التقيا 5 مرات، تفوَّق الأزرق في 3 مباريات فيما فاز الفريق الأحسائي مرتين.

وتواجه الطرفان للمرة الأولى موسم 2009ـ2010 وفاز الهلال ذهابًا 3ـ1 وإيابًا 5ـ0، قبل أن يلتقيا مجددًا في موقعة تحديد المركز الثالث لموسم 2011ـ2012 حين فاز الفتح 3ـ0.

وعاد الفريقان للظهور في ربع النهائي عام 2021 حين أقصى الفتح القطب العاصمي بهدفين دون مقابل، فيما حسم الأزرق آخر مواجهة بينهما في الدور نفسه 2023 بالفوز 3ـ1.

ويدخل الهلال مواجهة السبت متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وبنتائج إيجابية في آخر 5 مباريات بين الفريقين، إذ حقق الانتصار في جميعها.

ويعوّل الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الهلالي، على مجموعة من عناصره البارزة، يتقدمهم البرتغالي روبن نيفيش، البرازيلي ماركوس ليوناردو، الفرنسي ثيو هيرنانديز، وسالم الدوسري.

في المقابل، يطمح الفتح إلى خطف بطاقة العبور وتكرار مفاجآته السابقة أمام الهلال، ويعتمد مدربه البرتغالي جوزيه جوميز على أبرز لاعبيه الأرجنتيني ماتياس فارجاس، المغربي مراد باتنا، والجزائري سفيان بن دبكة.

ووصل الهلال إلى هذا الدور بعد فوزه على العدالة والأخدود بنتيجة 1ـ0، فيما بلغ الفتح ربع النهائي عقب انتصاره على الجبلين 2ـ1، ثم الرياض 2ـ0.