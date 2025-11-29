الأخضر.. تدريب لياقي في الدوحة

يجري المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء السبت، تدريبات خفيفة ولياقية في الدوحة بانتظار وصول لاعبي الهلال والاتحاد، صباح الأحد، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويكتمل الأخضر، الذي يسكن فندق «العزيزية»، بوصول لاعبي الهلال والاتحاد، صباح الأحد، بعد فراغهم من المشاركة في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت.

واختار الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، قائمةً مكوَّنةً من 23 لاعبًا لخوض البطولة العربية، التي تنطلق مطلع ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته، وهم: نواف العقيدي، وعبد الرحمن الصانبي، وراغد نجار، ونواف بوشل، ومحمد سليمان، وجهاد ذكري، وحسان تمبكتي، وعبد الإله العمري، ووليد الأحمد، وعلي مجرشي، ومحمد أبو الشامات، وأيمن يحيى، وناصر الدوسري، وعبد الله الخيبري، ومحمد كنو، ومراد الهوساوي، ومصعب الجوير، وسالم الدوسري، وعبد الرحمن العبود، وصالح أبو الشامات، وعبد الله الحمدان، وصالح الشهري، وفراس البريكان.

ويخوض الأخضر منافسات البطولة العربية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب، وعُمان، وجزر القمر.