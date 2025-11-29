راديسون يحتضن الأخضر الأولمبي

اختار المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم فندق راديسون الدوحة مقرًا له خلال مشاركته في بطولة كأس الخليج 2025 في قطر، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وينتظم الأخضر الأولمبي بمعسكر إعدادي في الدمام، الأحد، قبل السفر إلى قطر، الثلاثاء 2 ديسمبر، تحضيرًا للمشاركة في البطولة التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 4ـ16 ديسمبر المقبل.

واختار الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب الأخضر، قائمة مكونة من 23 لاعبًا، وهم: حامد يوسف، وتركي بالجوش، ومهند اليحيى، ومحمد عبد الرحمن، وعواد دهل، وسليمان هزازي، ومشعل العلائلي، ومحمد الدوسري، وعبد الرحمن العبيد، ومحمد برناوي، ومبارك الراجح، وعبد الله معتوق، وعبد الملك العييري، وفارس الغامدي، وفيصل الصبياني، وراكان الغامدي، وبسام هزازي، وعبد العزيز العليوة، وسيف رجب، وماجد عبد الله، وعبد الله رديف، وطلال حاجي، وثامر الخيبري.

ويخوض المنتخب السعودي البطولة الخليجية تحت 23 عامًا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، والبحرين، والكويت.