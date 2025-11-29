الشباب يتسلح بذكريات تسعة أعوام أمام الاتحاد

يأمل فريق الشباب الأول لكرة القدم تحقيق انتصاره الأول بعد ثلاث هزائمَ متتاليةٍ أمام الاتحاد على غرار ما فعله عام 2016 عندما يحلُّ ضيفًا على «النمور»، السبت، ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويخوض «الليث» المواجهة، التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، متسلِّحًا بسيناريو، حدث قبل تسعة أعوامٍ، وتحديدًا 10 أكتوبر، حينما فاز بهدفٍ نظيفٍ، سجله الجزائري محمد بن يطو في لقاءٍ، جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وآنذاك، تذوَّق الفريق الشبابي طعم الانتصار للمرة الأولى في مواجهاته ضد الاتحاد، وأنهى سلسلةً من ثلاث هزائمَ على التوالي.

وبدأت سلسلة الهزائم الشبابية في الدور الثاني للدوري موسم 2014ـ2015 حينما فاز الفريق الجداوي 4ـ3، ثم تكرَّرت مرتين بنتيجةٍ واحدةٍ 2ـ1 في الدورين الأول والثاني للدوري موسم 2015ـ2016.

وقبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، السبت، يمر الفريق العاصمي بظروفٍ مشابهةٍ لتلك التي عاشها قبل تسعة أعوامٍ، إذ يُمنِّي النفس في وضع حدٍّ لسيطرةٍ اتحاديةٍ، استمرت خلال المباريات الثلاث الأخيرة.

وتكبَّد الشباب الخسارة في ثلاث مبارياتٍ جمعته بالاتحاد الموسم الماضي، منها اثنتان في الدوري 1ـ2 و2ـ3، وأخرى ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين 2ـ3.