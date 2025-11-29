مدرب الأهلي: ترددت في الانسحاب والسلامة أولوية

انتقد الدنماركي ييس ثوروب، مدرب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، سلوك جماهير منافسه الجيش الملكي المغربي، وبعض القرارات التحكيمية، في مباراتهما بدوري أبطال إفريقيا، الجمعة.

وتعادل الأهلي 1ـ1 خارج ملعبه مع الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بعدما حول الفريق المصري تأخره بهدف في الشوط الأول من ركلة جزاء إلى التعادل بعد هدف من قائده محمود حسن «تريزيجيه».

وكشف المدرب الدنماركي خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب المباراة، عن تردده في مطالبة لاعبي الفريق المصري بالانسحاب بعد زيادة وتيرة الشغب الجماهيري خلال مجريات اللقاء، وقال: «لم يعجبني سلوك الجمهور برمي زجاجات المياه على لاعبي الأهلي، ولم أكن أدري هل أسحب اللاعبين من الملعب لحمايتهم.. رجاءً، لا تفسدوا أجواء كرة القدم بالاعتداء على اللاعبين»، مشيرًا إلى أن الفريق الأهلاوي مُدرك صعوبة اللقاء منذ البداية، خاصة في ظل الأجواء الحماسية داخل الملعب، مضيفًا: «كنا نعرف أنها مباراة صعبة بالنظر إلى أجواء الملعب عمومًا».

وأكد ثوروب على أن الأخطاء التحكيمية أثرت على سير المباراة، بعد احتساب ركلة الجزاء التي وصفها بـ«غير صحيحة»، متابعًا: «لست راضيًا عن الشوط الأول، ولا سيما بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء غير صحيحة، كما أن اللاعبين كانوا داخل منطقة الجزاء، من الكارثي عدم وجود تقنية الفيديو، وهناك خطآن كبيران في لحظات محددة من مباراة تصرف عليها مبالغ طائلة، لكن أعجبني الأداء في الشوط الثاني وتمكنا من تعديل النتيجة، وكنا قريبين من خطف النقاط الثلاث، الجيش فريق يمكنه الفوز بكثير من المباريات على أرضه بفضل هذا الجمهور وهذه الأجواء، جئنا من أجل الفوز، لكن بالنظر إلى ظروف المواجهة فالنتيجة مقبولة، الجيش قدم أداء جيدًا وسبب لنا متاعب بدعم جمهوره، هذه واحدة من أقوى المجموعات التي لعب فيها الأهلي منذ أعوام، وأي فريق سيواجه الجيش في هذه الأجواء سيعاني».