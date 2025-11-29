تأهلان متتاليان يغريان الشبابيين

يتطلَّع فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى بلوغ الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين في نسختين متتاليتين للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أعوام.

ويصطدم «الليوث»، مساء السبت، بعقبة الاتحاد، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن دور الثمانية.

وتتجدّد المواجهة بعد نحو 8 أشهر من مباراة الفريقين، في نصف نهائي نسخة الموسم الماضي من البطولة، والتي كسِبها «النمور» 3ـ2 خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وودّع الشباب الكأس من دور الثمانية في الموسم قبل الماضي، ومن ثُمن النهائي في الموسم الذي سبقه، وذلك بعدما تأهل خلال نسخة 2021ـ2022 إلى دور الأربعة وخسِر من الهلال 1ـ2.

ووصل «الليوث» إلى نصف النهائي مرتين متتاليتين عامي 2013 و2014،، ومنذ ذلك الحين لم ينجح في تكرارها، علمًا أنه صعد إلى النهائي في النسختين فخسِر الأول 2ـ4 من الاتحاد وكسِب الثاني 3ـ0 أمام الأهلي.

ومنذ عودة منافسات الكأس في 2007ـ2008، وصل الشبابيون سبع مراتٍ إلى نصف النهائي، وتُوِّجوا باللقب في ثلاثٍ منها، آخرها قبل 11 عامًا.