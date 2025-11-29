التدريب الأخير

أنهى فريق بالميراس البرازيلي الأول لكرة القدم تدريبه الأخير قبل مواجهة نظيره فلامنجو، الأحد، في نهائي كأس ليبرتادوريس، الذي تستضيفه مدينة ليما العاصمة البيروفية. (الفرنسية)