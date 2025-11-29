ديربي حائل.. السلبية تحسم الطائي والجبلين

خيَّم التعادل السلبي على ديربي حائل بين فريق الطائي الأول لكرة القدم ونظيره الجبلين، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وشهدت المباراة عدة محاولات للتسجيل من الجانبين لم تُترجم إلى أهداف، كما تخللتها حالات جدلية تحكيمية بعدما أشهر الحكم عبد الله الخربوش ثماني بطاقات صفراء توزعت على الفريقين، إضافة إلى البطاقة الحمراء التي تلقاها نواف المطيري، لاعب الجبلين.

وبهذه النتيجة، رفع الجبلين رصيده إلى 16 نقطة حصيلة أربعة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل هزيمتين، فيما رفع الطائي رصيده إلى 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع خسائر.

ومع توقف دوري يلو لمدة تقارب الأسبوعين، يستعد الطائي لمواجهة البكيرية 12 ديسمبر المقبل على ملعب الأخير ضمن الجولة الـ 11، بينما يلتقي الجبلين نظيره الدرعية على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

وفي بقية مباريات السبت، قلب الرائد تأخره أمام الوحدة بهدف إلى فوز 2ـ1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الفريق القصيمي في بريدة.

وتقدّم «فرسان مكة» أولًا عبر مراد خضري عند الدقيقة «45+1»، قبل أن يحرز وليد الشنقيطي هدف التعادل في الدقيقة «65»، ثم يعود اللاعب نفسه ليسجّل هدف الانتصار عند الدقيقة «86».

كما كسب العروبة نظيره الباطن بنتيجة 2ـ1 ضمن مباريات الجولة العاشرة، بفضل هدفي أيمن الحجيلي عند الدقيقة الأولى وعبد الرحمن هندي في الوقت بدل الضائع «90+3»، بينما سجَّل هدف الباطن اللاعب خالد اللزام عند الدقيقة «49».