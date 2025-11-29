قرار تحكيمي جديد في كأس العرب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السبت، عن تجربته قرارًا تحكيميًا جديدًا أثناء بطولة كأس العرب 2025، يقضي بخروج اللاعب الذي يتعرض للإصابة لمدة دقيقتين كاملتين تلافيًا لإضاعة الوقت.

وقال روبرتو جراسي، رئيس بطولات الشباب في «فيفا»: «الفوائد من تجربة هذا القرار في كأس العرب هي ضمان تطبيق إجراءات جديدة بما يخص المباريات والطريقة التي يتم فيها التعامل مع الإصابات، الحكام سيقيمون كل التفاصيل حول هذه التجربة لاتخاذ القرار المناسب بعد البطولة»، مبينًا أن لجنة الحكام ستقيم التجربة بعد البطولة، ما يعني أنه قد يكون قرارًا ليس دائمًا.

وأشار جراسي على هامش مؤتمر صحافي عقد لاستعراض التحضيرات لانطلاق البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري، إلى أن «فيفا» يعول دائمًا على تجربة الإجراءات الجديدة قبل اعتمادها، وهو ما حصل أيضًا مع تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» مبينًا أن بطولة كأس العرب تُعد حدثًا مرموقًا لتجربة هذا القرار.

وأبان الإيطالي بيار لويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تصريحات صحافية أن «فيفا» يفكر بجعل كرة القدم أكثر جمالًا وإثارة للجميع، مضيفًا: «السبب الرئيس لهذا القرار هو تسريع اللعب، سيُطبق القرار في جميع الحالات باستثناء اللاعب الذي يتعرض للإصابة، وينال منافسه بطاقة صفراء أو طردًا بسبب الحالة، كما سيتم استثناء إصابة الحارس، لأن الفريق لا يستطيع اللعب دون حارس مرمى».

وأوضح القطري هاني بلان، نائب رئيس لجنة الحكام، أن الهدف من القرار معالجة اللاعب المصاب حصرًا، وليس اللاعب الذي يدعي الإصابة، متابعًا: «عندما يتعرض اللاعب للإصابة يقترب منه الحكم ويسأله إذا ما كانت حالته تستدعي الطلب من المعالج للدخول أم أنه سيتابع اللعب، عندها سيتم تسريع اللعب ونقلص تضييع الوقت».

بدوره، كشف جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة العليا المنظمة للبطولة، عن أن مبيعات التذاكر للبطولة تجاوزت الـ700 ألف، منها 210 آلاف من خارج قطر، ما يؤشر إلى الإقبال الجماهيري الكبير.

وأكد الجاسم على أن قطر جاءت بالمرتبة الأولى في مبيعات التذاكر، تلتها الأردن، ثم السعودية، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى الوصول لـ1.6 مليون تذكرة.

وفي رد على سؤال عمّا سيحمله حفل الافتتاح، اكتفى الجاسم بالقول لفرانس برس: «سيكون هناك أكثر من مفاجأة في الحفل الذي سيبدأ عند الـ 05:30 بالتوقيت المحلي القطري».

كما نوه الجاسم إلى أن ثمة تنسيقًا سيسبق النسختين المقبلتين عامي 2209 و2033 في قطر، لتلافي تداخلهما أو اقترابهما من أي بطولات قارية أخرى، كما حصل في هذه النسخة مع كأس إفريقيا، من دون أن ينفي إمكانية طرح خيارات ذات صلة بتوسيع البطولة إلى أكثر من 16 منتخبًا في النهائيات.