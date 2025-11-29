جائزة قطر.. بياستري يفوز في سباق السرعة

فاز الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق ماكلارين، بسباق السرعة ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى، إحدى جولات بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1»، بعدما انطلق من المركز الأول، السبت، ليقلص الفارق إلى 22 نقطة خلف زميله في الفريق لاندو نوريس في الترتيب العام للسائقين.

وقال بياستري، بعد السباق الذي استمر 19 لفة على حلبة لوسيل: «أعتقد أنَّ الأمور سارت على نحو سيئ خلال السباقين الماضيين، وليس بسبب الافتقار إلى السرعة.. هنا، سارت الأمور بسلاسة حتى الآن، والإيقاع قوي. إنها حلبة استمتعت بها سابقًا، وأستمتع به مجددًا».

واحتل جورج راسل، سائق مرسيدس، المركز الثاني بفارق 4.951 ثانية خلف الأسترالي الذي حقق فوزه الأول منذ جائزة هولندا الكبرى أغسطس الماضي، فيما جاء نوريس في المركز الثالث وماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، في المركز الرابع.

ويملك نوريس الآن 396 نقطة في صدارة الترتيب العام، بينما يأتي بياستري في المركز الثاني برصيد 374 نقطة، وفيرستابن ثالثًا برصيد 371 نقطة، في حين يتنافس السائقون على 50 نقطة حتى نهاية الموسم.

وفي وقت لاحق السبت، تجرى التجارب التأهيلية للجائزة الكبرى المقررة الأحد.