تمبكتي.. احتفال تاريخي أمام الفتح

احتفل حسان تمبكتي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، بباكورة أهدافه تاريخيًّا، السبت، أمام الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وهزَّ المدافع شباك الفريق الأحسائي في الدقيقة 35 من المباراة، وقتما كان «الأزرق» متقدمًا بثنائية دون رد.

وذاق تمبكتي طعم التهديف بعد صيام لازمه منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2018 بقميص الشباب.

ومثّل اللاعب الشباب والهلال، إضافة إلى الوحدة الذي أعير إليه من «الليوث» موسم 2019ـ2020.

ومع الفرق الثلاثة لم يسجّل اللاعب أي هدف قبل زيارته شباك الفتح في موقعة الكأس.

وعلى الصعيد الدولي، خاض 43 مباراة برفقة المنتخب السعودي، ولم يطبع أي بصمة تهديفية.

وانضم تمبكتي إلى الهلال صيف 2023 قادمًا من الشباب، ولعب مع الفريق 78 مباراة، وقدَّم تمريرتين حاسمتين، إلى جانب الهدف الذي سجَّله أمام الفتح.