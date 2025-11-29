ألونسو: أرنولد بدأ يتأقلم.. وبيلينجهام يريد التعلم

أكد تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أنَّ المدافع الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد بدأ في إظهار ما يمكنه فعله بعد انتقاله الصيفي من ليفربول الإنجليزي.

وغاب أرنولد «27 عامًا» عدة أسابيع من الموسم بسبب الإصابة، لكنه شارك في المباراتين الأخيرتين لريال مدريد كاملتين. وكان قد تناوب في بداية الموسم مع داني كارفاخال قبل إصابته في العضلة الخلفية.

وقال ألونسو، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني، الأحد: «أعتقد أننا سنرى ترنت أفضل.. من دون شك، من الإيجابي بعد الإصابة أن يتمكن من خوض 90 دقيقة أمام إلتشي، ومثلها أمام أولمبياكوس.. نحن بحاجة إليه. إنه عامه الأول ومن الطبيعي أن تكون هناك فترة تأقلم».

وعانى ألكسندر-أرنولد في بعض اللحظات خلال التعادل 2ـ2 أمام إلتشي، لكنه ظهر بشكل أفضل في الفوز 4ـ3 على أولمبياكوس في أثينا ضمن دوري أبطال أوروبا.

وتابع ألونسو: «بدأ يجد نفسه. إنه لاعب متطلب، يلعب على مستوى عالٍ جدًّا. علينا أن نكون إلى جانبه في هذا التغيير الكبير بالنسبة له، لكن هذه أخبار جيدة».

كما ثمَّن ألونسو إنجليزي آخر هو جود بيلينجهام، لاعب الوسط، بعد مستواه الجيد أخيرًا. وقال: «لدي تواصل جيد جدًّا معه، وعلاقة ممتازة. إنه نجم عالمي من الطراز الأول، لكنه يملك رغبة في التطور والتعلم ليكون أكثر فعالية مع الإمكانات الكبيرة التي لديه. أحب هؤلاء اللاعبين الذين لديهم فضول ومبادرة للسؤال عما يمكننا تحسينه».

وأكد ألونسو عودة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، لاعب الوسط، والمدافعين الألماني أنطونيو روديجر والبرازيلي إيدر ميليتاو من الإصابة وانضمامهم إلى قائمة الفريق، فيما يبقى راؤول أسنسيو محل شك.

وتحدث ألونسو عن التفاهم الكبير بين البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان ومبابي في المساحات قائلًا: «إنهما بارعان جدًّا في ذلك، وقد فعلا ذلك في مراحل أخرى من مباريات أخرى.. ستكون هناك مباريات نواجه فيها دفاعات مكثفة، حيث يتعين علينا الهجوم والتحلي بمزيد من الصبر. عليهما معرفة متى يكونان في المكان والوقت المناسبين.. هذا الترابط، والجودة، والتفاهم الذي يتمتعان به، ومدى نجاحهما في اللعب، واضح على أرض الملعب. في المباراة الأخيرة، كان أداؤهما رائعًا للغاية، وكان من المؤسف ألا يتمكن فيني من زيارة الشباك».

وأكد المدرب حاجتهم إلى الاستمرارية في الأداء القوي: «لعبنا فترات بشكل جيد، لكننا افتقرنا إلى الأداء الكامل الذي شعرنا فيه بالسيطرة والتحكم والثقة والإقناع في لعبنا. أداؤنا الدفاعي شهد تحسنًا لكنني لست راضيًا عن بعض الجوانب التي يمكننا أن نظهر فيها بشكل أفضل، وخاصة الأهداف التي استقبلناها في المباريات الأخيرة.