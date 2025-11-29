كونسيساو يعيد دومبيا.. وعوار على الدكة

أعاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المالي محمدو دومبيا إلى التشكيلة الأساسية أمام الشباب، السبت، فيما وضع الجزائري حسام عوار ضمن قائمة الاحتياط.

ويشارك دومبيا أساسيًا للمرة الأولى بعد غيابه عن الجولات الثلاث الأخيرة من دوري روشن السعودي، ومشاركته بديلًا في مواجهة الدحيل ضمن دوري ابطال آسيا للنخبة.

وتأتي عودة لاعب الوسط المالي إلى التشكيلة الأساسية تأكيدًا لما كشفت عنه «الرياضية» في الصفحة الأولى، الجمعة، إذ نقلت عن مصادر خاصة أن البرتغالي كونسيساو اعتمد على المالي دومبيا في التشكيلة الأساسية التي ستواجه الشباب، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما أشارت «الرياضية» إلى أن مشاركة الجزائري حسام عوار ستحسم خلال الاجتماع الفني قبل المباراة بعد خضوعه لاختبارات طبية وبدنية بعد غيابه عن تدريبات الخميس بسبب الإصابة.

وإضافة إلى دومبيا، اعتمد المدرب البرتغالي على سبعة لاعبين في التشكيلة الأساسية، وهم: الصربي بريدراج، رايكوفيتش، حارس المرمى، البرازيلي فابينيو تفاريس، الفرنسي نجولو كانتي ومواطنه كريم بنزيما، والثنائي البرتغالي روجر فيرنانديش، ودانيلو بيريرا والهولندي ستيفن بيرجوين، إلى جانب الثلاثي المحلي حسن كادش، ومهند الشنقيطي وأحمد الغامدي.

في المقابل، ضمت قائمة الاحتياط 10 لاعبين بجانب عوار، وهم: محمد العبسي، أسامة المرمش، أحمد شراحيلي، حامد الغامدي، الألباني ماريو ميتاي، فيصل الغامدي، محمد برناوي، عوض الناشري، صالح الشهري، وعبد الرحمن العبود.

وتأهل الفريق الاتحادي إلى ربع النهائي بعد أن استهل مشواره في دور الـ32 بفوز على الوحدة «درجة أولى» بهدف نظيف، ومن ثم حسم موقعة الكلاسيكو أمام النصر 2ـ1 ضمن دور الـ16.