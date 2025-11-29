رباعية جديدة تصعد بالهلال إلى نصف نهائي الكأس

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم انتصارًا رابعًا بأربعة أهداف، مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، مكتسحًا منافسه الفتح 4ـ1، السبت، لحساب ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وشهد الشوط الأول ثلاثة من الأهداف الهلالية الأربعة عن طريق الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي، والبرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، وحسّان تمبكتي، قلب الدفاع، في الدقائق 21 و23 و35.

وأضاف المهاجم البرازيلي البديل ماركوس ليوناردو الهدف الرابع في الدقيقة 49.

واستطاع الأرجنتيني ماتياس فارجاس، مهاجم الفتح، إحراز هدف شرفي لفريقه في ثاني دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وتعرض الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الأزرق، لإصابة، خرج على إثرها اضطراريًا في الدقيقة 41، ودخل ليوناردو بدلًا منه.

وطبّق إنزاجي أسلوبه المفضل بوجود 3 قلوب دفاع من بداية المباراة، مشركًا السنغالي خاليدو كوليبالي إلى جانب تمبكتي والتركي يوسف أكتشيشيك.

وأصبح الفتح رابع فريق يخسر بالأربعة من الهلال تحت قيادة إنزاجي، بعد مانشستر سيتي الإنجليزي «3ـ4» في كأس العالم للأندية، والنجمة «2ـ4» لحساب دوري روشن السعودي، والشرطة العراقي «0ـ4» ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز الهلال للمباراة الـ 13 على التوالي في جميع المسابقات، معززًا السلسلة التي بدأها بعد التعادل 3ـ3 مع الأهلي ضمن منافسات «روشن»، 19 سبتمبر الماضي.

وانضم الفريق العاصمي إلى الخلود والأهلي في نصف النهائي، وبقي ضلع وحيد تحدده مباراة الاتحاد والشباب.

وستتحدد مواجهتا نصف النهائي عبر قرعة تسحب الأحد بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة للمرحلة.