بايرن يعزز الصدارة بثلاثية.. وسقوط أوجسبورج ويونيون

اقتنص فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم فوزًا قاتلًا من ضيفه سانت باولي 3ـ1، السبت، لحساب الجولة الـ 12 من دوري الدرجة الأولى.

وفي باقي مباريات الجولة فاز هوفنهايم على ضيفه أوجسبورج بثلاثية نظيفة وهايدنهايم على مضيفه يونيون برلين 2ـ1، وتعادل فيردر بريمن مع كولن 1ـ1.

وفي المباراة الأولى استعاد البايرن اتزانه وعزَّز صدارته لجدول الترتيب، بعد أيام قليلة من خسارته المحبطة على ملعب أرسنال الإنجليزي 3ـ1 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيج، الذي تعادل سلبًا مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، الجمعة.

وقلب بايرن ميونيخ تأخره بالهدف المبكر الذي تقدم به سانت باولي عن طريق أندرياس هونتوندجي في الدقيقة السادسة، لكن رافاييل جوريرو أدرك التعادل لبايرن «44».

وبينما المباراة في طريقها للتعادل تقمص الجناح الكولومبي الدولي لويس دياز دور البطولة وخطف هدفًا للبايرن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعدها بأربع دقائق سجَّل السنغالي نيكولاس جاكسون الثالث.

وقفز هوفنهايم إلى المركز الرابع بفضل هدفي بازومانا توريه، ووتر برجر، وهدف عكسي سجَّله سيدريك زيسايجر بالخطأ في مرماه، ليحقق فوزًا بثلاثية نظيفة على أرضه أمام أوجسبورج.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أوجسبورج عند عشر نقاط في المركز الـ 13.

وقلب هايدنهايم تأخره بهدف على ملعب يونيون برلين إلى فوز قاتل بهدفين في الثواني الأخيرة.

وتقدم يونيون برلين بهدف عن طريق راني خضيرة «43»، لكن ستيفن شيمر أدرك التعادل لهايدنهايم «90»، ثم خطف يان شوبنر هدف الفوز القاتل «90+5».

الفوز رفع رصيد هايدنهايم إلى ثماني نقاط في المركز الـ16، وتوقف رصيد يونيون برلين عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة رابعة، فرض كولن التعادل 1ـ1 على مضيفه فيردر بريمن، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة عن فيردر بريمن صاحب المركز الثامن.

وتقدم فيردر بريمن بهدف حمل توقيع ماركو فريدل «22»، لكن سعيد إلمالا خطف هدف التعادل لكولن «90+1».