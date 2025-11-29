البارسا يضغط على الريال بثلاثية ألافيس

استعاد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم توازنه بفوزه السبت على ضيفه ألافيس 3ـ1 على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» لحساب المرحلة الـ 14 من الدوري.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الثاني الذي يحلّ ضيفًا على جيرونا في برشلونة الأحد، في حين خسر ألافيس للمرة السادسة وتجمد رصيده عند 15 نقطة.

وبعد خسارة قاسية أمام مضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثية في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، كان لا بد لبرشلونة أن يستعيد توازنه سريعًا ويواصل سلسلة انتصاراته في الدوري التي وصلت إلى أربعة.

وانعكس تفاؤل المدرب الألماني هانزي فليك الذي عبّر عنه بعد الخسارة أمام تشيلسي، بسبب عودة اللاعبين المصابين ورفع مستوى الجودة في التدريبات، على الأداء والنتيجة، ليؤكد الفريق تفوقه على ألافيس بعد تحقيقه فوزه السادس تواليًا عليه.

ودخل برشلونة المباراة من دون المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، والهولندي فرنكي دي يونج لاعب الوسط، الأول بسبب المرض والثاني لأسباب شخصية، في حين جلس المدافع الفرنسي جول كونديه الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه أمام برشلونة على مقاعد الاحتياط.

وفاجأ ألافيس الجمهور بهدف السبق السريع عبر بابلو إبيانيس بعد 43 ثانية فقط، حين سدد كرة قريبة جدًا وصلته من فيكتور بارادا بعد ركنية.

لكن لامين يامال غير المراقب كسر صيامه عن التسجيل في مباراتين وسجل التعادل بتسديدة قريبة بعد تمريرة خلفية من العائد من الإصابة البرازيلي رافينيا «8». وسُرعان ما أضاف داني أولمو الثاني بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة حاسمة ثانية من رافينيا «26».

وأهدر برشلونة مجموعة من الفرص في الشوط الأول، أبرزها من يامال الذي سدد كرة في القائم الأيسر للمرمى، لكن أداء ألافيس القوي لم يمنحه التعادل، حتى أنهى أولمو الأمور من هجمة مرتدة بعدما وضعه يامال في مواجهة المرمى «90+3».