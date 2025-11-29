يوفنتوس يعود إلى طريق الانتصارات.. وسقوط بارما وفيرونا

عاد فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات في الدوري بعد فوزه على ضيفه كالياري 2ـ1، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13.

ويدين يوفنتوس بالفضل في فوزه الأول بالدوري منذ الانتصار على كريمونيزي، مطلع الشهر الجاري، إلى نجمه التركي كينان يلدز الذي سجل ثنائيةً، ليرفع رصيده إلى 23 نقطةً في المركز السابع بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان الرابع، ونقطتين عن بولونيا الخامس، وكلاهما لديه مباراةٌ في الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر، تجمَّد رصيد كالياري عند 11 نقطةً في المركز الـ 14.

وتقدَّم كالياري في الدقيقة 26 عن طريق سيباستيانو إسبوسيتو، وبعده بدقيقةٍ، سجل كينان يلدز هدف التعادل ليوفنتوس. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عاد يلدز لزيارة الشباك مرَّةً أخرى.

وفي مباراةٍ أخرى، فاز أودينيزي على مضيفه بارما 2ـ0.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 18 نقطةً في المركز التاسع، فيما تجمَّد بارما عند 11 نقطةً في المركز الـ 16.

وتقدم أودينيزي في الدقيقة 11 عبر نيكولو زانيولو، وأضاف كينان ديفيز الهدف الثاني «65» من ركلة جزاءٍ، احتسبها الحكم، وطرد على إثرها ماريان توريلو، لاعب بارما.

وفي مواجهةٍ ثالثةٍ، تغلَّب جنوى على هيلاس فيرونا 2ـ1.

وكان فيرونا تقدَّم في النتيجة مع حلول الدقيقة 21 عن طريق رفيق بلغالي، وأدرك جنوى التعادل عبر لورينزو كولومبو «40».

وفي الشوط الثاني، سجل مورتن سورسبي الهدف الثاني لجنوى «62»، ليرفع رصيده إلى 11 نقطةً بالمركز الـ 15، فيما بقي فيرونا عند نقاطه الست بالمركز الـ 20 والأخير.