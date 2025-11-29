الاتحاد يكتسح الشباب.. ويسجل العبور الرابع

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الرابعة في تاريخه بصفته حاملًا للقب بعد أن حول تأخره بهدف أمام الشباب إلى انتصار كاسح 4ـ1، السبت.

وبعد أن افتتح الشباب التسجيل بهدف حمل توقيع مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 14 من المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، رد الفريق الاتحادي بهدفين في غضون عشر دقائق عبر المالي محمدو دومبيا والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 20 و30، قبل أن يتقمص بنزيما دور البطولة بإحرازه «الهاتريك» بعدما أضاف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 84 و86.

وواصل الفريق الاتحادي حملة الدفاع عن اللقب بنجاح، مكررًا ما فعله في ثلاث نسخ سابقة بلغ فيها الدور قبل النهائي عندما كان بطلًا في مواسم 2009ـ2010 و2012ـ2013 و2017ـ2018.

وفي الموسم الذي تلا فوزه بلقب 2010، وصل إلى المربع الذهبي، وتجاوز الهلال في هذا الدور لكنه خسر من الأهلي في النهائي، وفي موسم 2013ـ2014 لم يتجاوز نصف النهائي، إذ خسر من الأهلي، أما في موسم 2018ـ2019 فقد فاز على النصر في الدور قبل النهائي، وفقد اللقب بخسارته من التعاون في المشهد الختامي للبطولة.

وبفوزه على الشباب، أكمل الفريق الاتحادي عقد المتأهلين إلى نصف النهائي بجانب كل من الهلال والأهلي والخلود.

ويتعرف الفريق الجداوي على هوية منافسه في دور الأربعة من بطولة كأس الملك خلال مراسم القرعة التي تسحب ظهر الأحد.