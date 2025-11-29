كونسيساو: دومبيا تحدى الإصابة.. وخشيت من استبداله

كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن أن المالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط، لعب الشوط الثاني من مواجهة الشباب على الرغم من شعوره بآلامٍ بين الشوطين، مبديًا في الوقت ذاته سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكر كونسيساو خلال المؤتمر الصحافي بعد الفوز الكبير على الشباب 4ـ1، السبت: «دومبيا كان يعاني من آلامٍ بين الشوطين، وخشيت تبديله، والنتيجة كانت بفارق هدفٍ، لكنه استطاع المشاركة في الشوط الثاني لأن شعار الاتحاد نمرٌ، وجمهوره يجعلك تقدم كل ما لديك».

وأضاف: «الفوز مهمٌّ، لكننا لم نكسب شيئًا حتى الآن، ولا يزال تنتظرنا مباراةٌ في نصف النهائي، وهناك أمور تحتاج إلى العمل والتصحيح».

وتابع المدرب البرتغالي: «كان عندنا وقتٌ للتحضير أكثر لهذه المباراة، والأمر ذاته ينطبق على لقاء الدحيل الماضي، لكننا لم نوفَّق فيه. أحيانًا تخطط لكل شيءٍ، لكنَّ الأمور لا تسير مثلما تتمنى، والتحضير الجيد ساعدنا أمام الشباب».

ودافع كونسيساو عن مدافعيه، رافضًا تحميلهم مسؤولية الهدف الذي أحرزه الفريق الشبابي، وذكر: «بكل تأكيدٍ هناك أخطاءٌ، لكنها ليست من الدفاع فقط. بعض الأهداف تكون بأخطاءٍ من الهجوم، ولدينا لاعبون خبرة في الدفاع مثل دانيلو وفابينيو وكادش، وأمامنا فترة توقفٍ، سنعمل خلالها على تصحيح عديدٍ من الأمور».

وعن مشاركة الجزائري حسام عوَّار في الدقائق الأخيرة من المباراة، أجاب مدرب الاتحاد: «عوَّار لم يتمرن معنا كثيرًا بسبب تعرُّضه لشدٍّ، وأشكره على تضحيته، ومتى ما احتجناه سيكون معنا».