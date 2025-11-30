بنزيما.. «هاتريك» رابع مع الاتحاد

قاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول القدم، «النمور» إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تسجيله ثلاثة أهدافٍ «هاتريك»، ضمن الفوز الكاسح على الشباب 4ـ1، السبت، في دور الثمانية.

وأحرز بنزيما الأهداف في الدقائق 20 و84 و86، ليوقِّع على رابع «هاتريك» له خلال مسيرته مع الاتحاد.

ودشَّن المهاجم الفرنسي، الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، ثلاثياته في شباك أبها بالمواجهة التي كسبها فريقه 4ـ1 ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي موسم 2023ـ2024.

وفي الموسم قبل الماضي، هزَّ شباك الوحدة بثلاثةٍ أهدافٍ في اللقاء الذي انتهى بفوزٍ كاسحٍ للاتحاد 7ـ1 ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري، قبل أن يقصَّ شريط أهدافه في النسخة الجارية للدوري بـ «هاتريك» في مرمى الأخدود، قاد به فريقه إلى الفوز 5ـ2 في الجولة الأولى.

ورفع بنزيما رصيد أهدافه إلى 52 في 74 مباراةً بقميص الاتحاد منذ انتقاله إلى صفوفه مطلع يوليو 2023 قادمًا من ريال مدريد الإسباني

وقبل التحاقه بالفريق الاتحادي، سجل كريم «الهاتريك» 13 مرةً، بواقع 11 مرةً مع الريال، ومرتين في فترته مع ليون الفرنسي.