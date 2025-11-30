الرئيسية / الصورة .. قصة

وصول السائقين

2025.11.30 | 04:37 pm
وصل سائقو فرق بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1»، الأحد، إلى حلبة «لوسيل الدولية» في الدوحة، العاصمة، قبل انطلاق سباق جائزة قطر الكبرى عند الـ07:00 مساءً بالتوقيت المحلي. (رويترز والفرنسية)
