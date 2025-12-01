إيطاليا تودّع «الأيقونة»

توفي الإيطالي نيكولا بييترانجيلي، أسطورة كرة المضرب، الفائز بلقب بطولة «رولان جاروس» الفرنسية مرتين، عن 92 عامًا، وفق ما أعلنه الاتحاد المحلي للعبة الإثنين.

ونعى اتحاد التنس الإيطالي بييترانجيلي، في منشور بثه عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جاء فيه :«كرة المضرب الإيطالية تبكي أيقونتها، نيكولا بييترانجيلي، الإيطالي الوحيد الذي دخل قاعة مشاهير كرة المضرب العالمية، توفي عن 92 عامًا».

من جانبهم، أصدر منظمو دورة «روما لماسترز» الألف نقطة، بيانًا صحافيًا قالوا فيه :«بحزن عميق، نودع نيكولا بييترانجيلي، أسطورة حقيقية لكرة المضرب الإيطالية... وداعًا نيكولا».

وُلد بييترانجيلي عام 1933 في تونس، لأب إيطالي وأم روسية، وكان يُعد قبل بروز يانيك سينر أفضل لاعب في تاريخ كرة المضرب الإيطالية.

خلال مسيرته التي كانت بمعظمها قبل عصر الاحتراف، فاز بييترانجيلي بـ44 لقبًا في الفردي، من بينها اثنان في بطولة «رولان جاروس» عاميّ 1959 و1960.

وعلى أرضية باريس الترابية، خسر نهائيين آخرين أمام الإسباني مانويل سانتانا عاميّ 1961 و1964، إضافة إلى فوزه أيضًا بثلاث نسخ من دورة «مونتي كارلو» ونسختين من دورة روما، كما وصل إلى نصف النهائي بطولة «ويمبلدون» العشبية عام 1960.

تميزت مسيرة بييترانجيلي في كأس ديفيز، إذ خاض 164 مباراة في الفردي والزوجي في إنجاز قياسي، حقق خلالها 120 انتصارًا.

وعلى الرغم من أنه لم يرفع الكأس الفضية المرموقة لاعبًا، بعدما خسر النهائي عاميّ 1960 و1961 أمام أستراليا، إلا أن بييترانجيلي كان قائد المنتخب الإيطالي عندما تُوج باللقب عام 1976.