الهلاليون الأكثر حضورا في كأس العرب

يملك فريق الهلال السوداني الأول لكرة القدم، العدد الأعلى من اللاعبين في النسخة الـ 11 من كأس العرب للمنتخبات، والتي تنطلق مجرياتها، الإثنين، في قطر.

ويدعم حامل لقبيْ الدوري والكأس في السودان، قائمة «صقور الجديان»، بـ 11 لاعبًا، فيما تحضر 3 أندية من دوري «روشن»، وهي النصر والهلال والأهلي، ضمن الأندية الـ 20 الأكثر تمثيلًا في البطولة.

وكان منتخب السودان قد حجز مقعده في المجموعة الرابعة، إلى جانب الجزائر والبحرين والعراق، بعد فوزه على المنتخب اللبناني، الأربعاء الماضي، في مرحلة التصفيات، بحضور 11 لاعبًا من الهلال، بطل السودان، منهم 7 شاركوا في التشكيلة الأساسية، ومن بينهم ياسر عوض، مسجل هدف الفوز أمام لبنان في لقاء العبور.

وتتشارك 3 فرق المركز الثاني في قائمة العدد الأعلى من اللاعبين في البطولة، وبواقع 8 لاعبين، بدءًا من الخالدية البحريني، جميعهم في منتخب البحرين، والترجي التونسي، عبر 7 لاعبين في قائمة منتخب تونس، بالإضافة إلى لاعب في القائمة الجزائرية، وصولًا إلى فريق الزوراء العراقي، الذي يتوزع 8 من لاعبيه على 3 منتخبات، بواقع 5 في منتخب العراق، واثنيْن في القائمة الأردنية، بالإضافة إلى لاعب بحريني.

وتقدّم 5 أندية أخرى، 7 لاعبين إلى منتخبات كأس العرب، وهي القادسية الكويتي، والسيب العماني، والشرطة والكرمة العراقيان، بالإضافة إلى الحسين الأردني، فيما يأتي النصر السعودي عاشرًا في قائمة أعلى عدد من اللاعبين في البطولة، عبر 6 لاعبين، جميعهم في قائمة «الأخضر»، مناصفة مع 6 أندية أخرى قدّمت العدد نفسه، وهي الأهلي المصري، والشارقة الإماراتي، والعربي القطري، والرفاع البحريني، والكويت الكويتي، والنهضة العماني.

ويحضر فريقا الهلال والأهلي السعوديان، ضمن قائمة أكثر 20 ناديًا من ناحية عدد اللاعبين في كأس العرب، مع تسمية 5 لاعبين من كل منهما في قائمة المنتخب السعودي، مناصفة مع 9 أندية أخرى قدّمت العدد نفسه، من ضمنها الزمالك المصري، والريان والدحيل والشمال من الدوري القطري.