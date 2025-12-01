«زوتوبيا 2» يتصدر شباك التذاكر

تصدّر فيلم الرسوم المتحركة «زوتوبيا 2» من إنتاج ديزني شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في الأيام الخمسة الماضية، محققًا 156 مليون دولار، بحسب تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، الإثنين.

«زوتوبيا 2» الذي يتناول مغامرات شرطيين ويضم مجموعة من الحيوانات الناطقة التي تتحدى الصور النمطية، هو الجزء الثاني المرتقب من الفيلم الذي صدر عام 2016 وفاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم تحريكي.

ويشارك في الجزء الثاني أيضًا كل من جنيفر جودوين وجايسن بيتمان وإدريس إلبا.

وأكّد ديفيد جروس من شركة «فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش»، «أنها انطلاقة رائعة لجزء ثانٍ من فيلم تحريكي»، مضيفًا أن «ديزني» و«بيكسار» دائمًا ما تحققان أرباحًا أعلى من الأجزاء الثانية للأفلام مقارنة بالأجزاء الأولى.

وأضاف جروس «في المتوسط، تحقق الأفلام في أول أسبوع لها في دور السينما إيرادات أعلى بنسبة 71%»، مشيرًا أيضًا إلى الأداء الممتاز للفيلم في الصين.

على المستوى العالمي، حقق الفيلم 556 مليون دولار، وهو رقم وصفه موقع «هوليوود ريبورتر» بأنه أهم انطلاقة عالمية لفيلم تحريكي على الإطلاق.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم «ويكد: فور جود»، الجزء الثاني من سلسلة أفلام يونيفرسال الموسيقية عن أشهر ساحرتين في أرض أوز السحرية المأهولة بالساحرات، محققًا عائدات بـ93 مليون دولار.

وحلّ ثالثًا في الترتيب فيلم «ناو يو سي مي: ناو يو دونت» محققًا 10 ملايين دولار.

ويشارك في بطولة هذا العمل جيسي آيزنبرج وآيلا فيشر ودايف فرنكو ووودي هارلسون الذين يستهدفون مجرمين خطرين.

وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم «بريديتر: بادلاندز»، أحدث أفلام الرعب والخيال العلمي من إنتاج شركة «توينتيث سينتشري»، مع عائدات بلغت 6,6 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم «ذي رانينج مان» المقتبس من رواية لستيفن كينج حول برنامج تلفزيوني قاتل، محققًا 5,5 ملايين دولار.