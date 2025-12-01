الاتحاد يبقي العبود حتى 2027

اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع عبد الرحمن العبود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على بقائه في القطب الجداوي حتى 2027 بحسب ما نشره حساب «الرياضية عاجل»، الإثنين.

وكانت «الرياضية» كشفت في 20 أكتوبر الماضي عن أن إدارة شركة النادي تتجه إلى تمديد عقد العبود الذي ينتهي يونيو 2026، موسمًا إضافيًّا للإبقاء عليه حتى صيف 2027 قبل دخوله الفترة الحرة يناير المقبل.

ويُعدُّ اللاعب من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الجداوي، إذ أسهم في تحقيقه ثنائية دوري روشن السعودي وكأس الملك بالمشاركة في 34 مباراةً الموسم الماضي، وتسجيل ثمانية أهداف خلالها، وصناعة مثلها، مع مجموع 1368 دقيقة لعب، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

أمَّا في الموسم الجاري، فشارك الجناح الدولي في 10 مباريات خلال جميع المسابقات، وقدَّم خلالها تمريرةً حاسمةً واحدةً.

وعلى الصعيد الدولي، خاض العبود 11 مباراةً مع المنتخب السعودي، أسهم خلالها في تسجيل هدفين.

يُذكر أن العبود انضمَّ إلى صفوف الاتحاد صيف 2019 قادمًا من نادي الاتفاق، الذي تدرَّج في فئاته السنية.