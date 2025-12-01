الحلم الأوروبي يسرق يامال من المغرب

لم تكن فكرة تمثيل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، بعيدة عن لامين يمال، نجم فريق برشلونة اليافع، قبل أن يختار الدفاع عن ألوان المنتخب الإسباني، لرغبته في اللعب بكأس أوروبا، وذلك وفقًا لما كشفه الإثنين خلال حديثه لبرنامج «60 دقيقة» المعروض على فضائية «سي بي إس» الأمريكية.

وقال يمال عن إمكانية تمثيل منتخب المغرب: «الحقيقة أنّه كان شيئًا غريبًا، نعم، كان في رأسي أنّي أستطيع اللعب مع المغرب، خصوصًا وأن المغرب وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، لكن في لحظة الحقيقة لم أشك أبدًا، مع كل محبتي واحترامي للمغرب، كنت دائمًا أرغب في خوض كأس أوروبا، واللعب هُنا في أوروبا، إذ إن كرة القدم الأوروبية تُشاهَد أكثر وأقرب إلى المستوى الدولي، وبينما أنا في برشلونة، كنت أريد الفوز بكأس أوروبا التي حققتها بفضل الله، والآن أرغب في لعب كأس العالم حيث هُناك فرصة للفوز باللقب».

وأضاف النجم الإسباني صاحب الـ18 عامًا: «سأظل دائمًا أكنّ المحبّة للمغرب فهو أيضًا بلدي، إنّه لم يكن ليكون شيئًا غريبًا أو سيئًا لو لعبت معهم، لكن إسبانيا كانت تلعب كأس أوروبا، وتربّيت في إسبانيا وأشعر أيضًا أنّها بلدي».

وُلد يمال في منطقة روكافوندا الكاتالونية، في إسبانيا من أب مغربي يُدعى منير النصراوي، وأم من غينيا الاستوائية، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية بعمر الـ15 عامًا وتسعة أشهر، مع برشلونة عقب أشهر قليلة من إنجاز تاريخي للمنتخب المغربي ببلوغ نصف نهائي مونديال 2022 في قطر.

وقاد يمال بعمر الـ17 المنتخب الإسباني لإحراز لقب كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.