برشلونة.. بيدري أساسيا أمام أتلتيكو

يستعيد بيدري لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم مكانه في التشكيلة الأساسية عندما يواجه الثلاثاء ضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة مقدمة من الجولة المرحلة التاسعة عشرة.

وغاب اللاعب الذي يعد محركًا أساسيًا في وسط ميدان الفريق الكاتالوني، طوال شهر نوفمبر الماضي بسبب إصابة عضلية، قبل أن يشارك في الشوط الثاني من الفوز على ألافيس السبت «3-1».



لكن المدرب الألماني هانزي فليك أكد في مؤتمر صحافي الإثنين أن اللاعب سيكون في التشكيل الأساسي للمباراة.

ويعاني حامل لقب الدوري دفاعيًا، وعلى الرغم من ذلك تمكن من استعادة صدارة الترتيب مستفيدًا من التعادل الثالث تواليًا لغريمه التقليدي ريال مدريد.

لكن الفريق البعيد عن الحيوية الجماعية التي تحلى بها الموسم الماضي حين توّج بالثلاثية المحلية، وجد نفسه في وضعية صعبة حتى الآن في المباريات الكبرى أمام كل من ريال «1-2»، باريس سان جيرمان الفرنسي »1-2» وتشيلسي الإنجليزي «0-3».

وقال فليك:«عانينا الموسم الجاري من الكثير من الإصابات. لا يجب أن نبحث عن أعذار، لكننا بحاجة إلى المزيد من الدقائق مع التشكيلة الأساسية».

وأردف: «في الموسم الماضي كان لدينا بيدري وفرانكي دي يونج، والمدافعون كانوا دائمًا أنفسهم... كان لدينا ذلك الانتظام الذي نفتقده هذا العام»

وتابع :«نحن في صدارة الدوري، لكننا لسنا في أفضل مستوياتنا. يجب أن نستعيد ذلك، وربما يتحقق عبر الفوز في مباراة كبيرة مثل مباراة الغد أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا، لكننا نملك أيضا الجودة ويجب أن نثبت ذلك».

وأوضح المدرب الألماني، ردًا على سؤال حول غياب المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو عن التدريب، أنه لن يكون متاحًا الثلاثاء لـ«أسباب شخصية».

كما شرح أسباب الصعوبات الحالية التي يواجهها فريقه:«نحتاج إلى مزيد من التحكم في اللعب. لدينا الكثير من الجودة والإمكانات، ويجب أن نظهر ذلك».