البادل.. دوري BSF ينطلق بـ 16 فريقا

انطلقت الإثنين منافسات دوري البنك السعودي الفرنسي BSF للبادل 2025 في نسخته الأولى، والذي يستمر حتى السادس من ديسمبر الجاري، بمشاركة 26 فريقًا على ملاعب «بادل رش» في بوليفارد رياض سيتي.

ويشارك في البطولة 16 فريقًا للرجال و10 للسيدات، ويضم كل فريق 15 لاعبًا ولاعبة، وتجرى المواجهات على ستة ملاعب جهزت لاستضافة الحدث بما يضمن تجربة تنافسية متكاملة للمشاركين والجمهور.

وتنطلق البطولة بنظام دور المجموعات خلال الأيام الثلاثة الأولى، على أن تُخصص الأيام الثلاثة الأخيرة للأدوار النهائية، فيما تُختتم المنافسات السبت المقبل بحفل تتويج الأبطال وسط حضور جماهيري متوقع وتغطية إعلامية واسعة.