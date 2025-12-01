الإيقاف المؤقت.. قانون كرة اليد يبدأ بظهير سوريا

انضمّت كرة القدم، عبر اللقاء الافتتاحي لبطولة كأس العرب «فيفا قطر 2025»، الإثنين، إلى ألعاب جماعية أخرى تطبِّق نظام الإبعاد المؤقت للاعبين أثناء مجرى المباراة.

وقبل الكأس بيومين، أعلن الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكّام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، استحداث قانون جديد في البطولة، يقضي باستبعاد اللاعب المصاب، الذي يسعفه الجهاز الطبي على أرضية الملعب، لمدة دقيقتين، يلعب خلالهما منتخب بلاده منقوصًا من خدماته دون تعويضه بآخر.

وينجو اللاعب من الإبعاد، في حال تلقّى الخصم الذي تدخل عليه، بطاقة صفراء أو حمراء نتيجة الاحتكاك.

ويُستثنى من ذلك فقط حارس المرمى، لعدم إمكانية خروجه دقيقتين من الملعب دون تعويضه فورًا ببديل.

والهدف من القانون هو تسريع وتيرة اللعب، وتقليص فرصة التظاهر بالإصابات لكسر إيقاع المباراة أو إهدار بعض دقائقها.

وأصبح المدافع السوري الدولي خالد كردغلي أول لاعب كرة قدم يُطبَّق عليه الإبعاد رسميًا، خلال مباراة افتتاح كأس العرب بين منتخب بلاده ونظيره التونسي.

واشتكى اللاعب، الذي شغل مركز الظهير الأيسر، من الإصابة، ودخل الطاقم الطبي لمنتخب سوريا من أجل إسعافه، وبعد نهوضه، ألزمه الحكم الكوستاريكي خوان جابرييل كالديرون بمغادرة الملعب في الدقيقة 82 إعمالًا للنظام الجديد.

وظلَّ السوريون دقيقتين بعشرة لاعبين، لكنهم استطاعوا استيعاب النقص العددي وحافظوا على نظافة شباكهم، قبل عودة كردغلي إلى أرض الملعب، لتتوازن الكفتان مجددًا وحتى نهاية المباراة التي فازوا بها 1ـ0.

وتعرف ألعاب مثل كرة اليد، والرجبي، والهوكي، نظام الإيقاف المؤقت، لكنه يطبق بوصفه عقوبة على لاعب ارتكب خطأ، وليس بالصيغة التي قرر كولينا استحداثها.