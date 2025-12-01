قبل العين.. الفيحاء يعود بمحطات لياقية وتكنيكية

استأنف فريق الفيحاء الأول مساء الإثنين تدريباته على الملعب الرديف بمدينة المجمعة الرياضية، بعد العودة من إجازة 7 أيام منحها الجهاز الفني للاعبين.

بدأت الحصة بتمارين استرجاعية واستشفاء للعضلات، تبعها محطات لياقية وتكنيكية تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين البدنية والفنية.

كما شملت التدريبات تمارين الجري والسرعات، قبل أن يختتم البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الفريق المران بمناورة على منتصف الملعب.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى مدينة العين الإماراتية للدخول في معسكر تحضيري يخوض فيه الفيحاء مباراتين تجريبيتين بحسب البرنامج المعد مسبقًا.

ويحتل الفيحاء المركز العاشر في دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين و4 هزائم بعد مرور 9 جولات.