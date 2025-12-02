«شاعر الراية».. 6 يتنافسون في الحلقة الثالثة

يقدم برنامج «شاعر الراية»، الثلاثاء، حلقته الثالثة وسط تصاعدٍ ملموسٍ في منافسات المتسابقين، وحضورٍ جماهيري غفيرٍ، ونسب مشاهداتٍ كبيرةٍ، وهو يأتي بدعمٍ من هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتبدأ الحلقة عند الـ 10:00 مساءً في بثٍّ مباشرٍ على قناة السعودية، وإذاعة الرياض، ومنصَّتَي الأولى وشاهد، ويقدمها للجمهور والمشاهدين سعيد بن مانع، ونهى نبيل، بمشاركة سلطان الهميلي.

ويتنافس في هذه الحلقة مشاري العبدلي، ومالك عجيب، وعبد الله الجهمي، وراكان بن سفر من السعودية، وفاتن البريدي من الأردن، ويوسف الديحاني من الكويت.

وشهدت الحلقة الماضية تنوُّعًا في القصائد بين العاطفي والحماسي والإنساني، وتمكَّن المتسابق السعودي عبد الله الصلاخي الحارثي من التأهُّل بنسبة 73% بعد منافسةٍ قويةٍ.

ويُعد الصلاخي من أصغر المتسابقين، كما أنه شاعرٌ كفيفٌ، أثبت موهبته منذ صغره، ما جعله يحظى بإعجاب اللجنة والجمهور.

وتحسم الحلقة الثالثة مصير الشعراء الخمسة المتبقِّين من الحلقة الثانية وهم سالم بن جديع، ومنصور العدواني، سعود بن هذال من السعودية ،و أحمد المغربي من عمان و ، سعيد المنصوري من الإمارات»، حيث سيتأهل شاعر واحد فقط عبر تصويت الجمهور ليكمل مشواره في المنافسة.