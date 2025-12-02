الأخضر يواجه عُمان بذكريات الخليج

يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن بداية مثالية في المشاركة السابعة له في كأس العرب 2025 عندما يلاقي نظيره العماني، الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية في قطر لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وأجرى «الأخضر» معسكرًا في جدة الشهر الماضي خاض خلاله مواجهتين تجريبيين، فاز في الأولى على كوت ديفوار 1-0، وخسر الثانية أمام الجزائر 0-2.

وتعد المواجهة الأولى بين الطرفين في كأس العرب وتحمل طابعًا ثأريًا بعد إقصاء عُمان للمنتخب الأخضر من الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج النسخة الماضية بعدما فاز عليه 2-1.

أما منتخب عُمان بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، فيأمل في تخطي إحباط الفشل في التأهل عن ملحق آسيا المؤهل للملحق العالمي في الطريق إلى المونديال 2026 .

وجاء تأهل عُمان إلى النهائيات عبر مرحلة التصفيات التي واجه فيها نظيره الصومالي، واحتاج إلى ركلات الترجيح لكي يحسم التأهل.

ولا تحمل قائمة كيروش مفاجآت، في ظل وجود العناصر البارزة على غرار عصام الصبحي، وعبد الله فواز والمنذر العلوي.