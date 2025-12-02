الحوسني: الأخضر مرشح.. وكأس العرب فرصة المواهب

مثَّل العماني عماد الحوسني، نجم الهجوم المعتزل، منتخب بلاده الأول لكرة القدم نحو 12 عامًا، بدأت عام 2003. وتشهد مسيرته الدولية على تألّقه في مختلف المنافسات، مع إحرازه 37 هدفًا خلال 126 مشاركة.

يعرِف الحوسني الكرة السعودية جيّدًا وبأدق التفاصيل، بعدما ارتدى شعارات ثلاثة من أنديتها، الرياض ثم الأهلي والنصر. وقبل مباراة المنتخبين السعودي والعماني الثلاثاء ضمن كأس العرب في قطر، تحدث لـ «الرياضية» المهاجم المعتزل، صاحب الـ 41 عامًا، عن انطباعاته حول البطولة وتوقعاته لها.

تحدث اللاعب العُماني السابق عماد الحوسني عن مواجهة منتخب بلاده لنظيره السعودي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وأكد الحوسني، الذي سبق أن شارك في 129 مباراة دولية مع المنتخب العُماني، أن المنافسة ستكون صعبة للغاية وأن تفاصيل صغيرة هي من ستحسم هذه المواجهة.

01

في البداية.. كيف تقيِّم مدى أهمية كأس العرب؟

بطولة مهمة للغاية، لتوفيرها احتكاكًا رفيع المستوى بين المنتخبات العربية، وهي فرصة مثالية لاكتشاف المواهب، وتجهيز المنتخبات للاستحقاقات القارية والعالمية.

02

ما توقعاتك لمباراة المنتخبين السعودي والعماني؟

ستكون مباراة قوية ومفتوحة، المنتخب السعودي يمتلك أسماء متميزة وكذلك شابة مثل صالح أبو الشامات وفراس البريكان ومحمد كنو، وعُمان مع المدرب كارلوس كيروش يعتمد على التنظيم الدفاعي والكرة الجماعية والتحولات التكتيكية الهجومية. أتوقعها مواجهة متقاربة قد تُحسَم بتفاصيل صغيرة.

03

بماذا تنصح اللاعبين العمانيين؟

أنصحهم باللعب بروح وقتالية عالية، والتركيز طوال المباراة، والهدوء في التعامل مع الضغط، وإدراك أن هذه البطولة فرصة لإثبات الذات.

04

برأيك.. ما هي المنتخبات المرشّحة في البطولة؟

السعودية، المغرب، قطر، الجزائر، كلها تملك عناصر دولية وتجربة قوية.

05

ما الأسماء التي تتوقع سطوع نجمها خلال البطولة؟

أتوقع تألّق أحد المواهب الصاعدة من عُمان، مثل عصام الصبحي أو ناصر الرواحي، أو لاعبًا سعوديًا شابًا مثل صالح أبو الشامات.

06

هل مشاركة منتخبات متأهلة للمونديال المقبل تُصعِّب البطولة؟

نعم، بالتأكيد المستوى يرتفع والمنافسة تصبح أقوى، وهذا يمنح البطولة طابعًا أكثر جدية.

07

تعتقد أن كيروش صنع انسجامًا داخل صفوف المنتخب العماني؟

لم نصل إلى مستوى الانسجام بسبب وجود عناصر جديدة وشابة في المنتخب، لكن التحديات الحقيقية تبدأ في المباريات الكبيرة.

08

ماذا يحتاج منتخب عُمان لتحقيق اللقب العربي؟

الألقاب لا تأتي إلا بالعمل الجاد، والتركيز الذهني، واستغلال الفرص، مع ثبات المستوى طوال البطولة، فضلًا عن الخيارات الفنية الذكية من المدرب.

09

كيف ترى قرار الاتحاد الدولي، الذي يبدأ تطبيقُه خلال كأس العرب، باستبعاد اللاعب الذي يسقط ويدَّعي الإصابة لمدة دقيقتين من المباراة؟

تجربة جديدة ومثيرة للجدل، قد تؤثر على سير المباريات، لكن الهدف منها تسريع اللعب ومنع الادّعاء، المهم أن تُطبّق بعدالة ووضوح.