الدوسري: ذكرياتي مع العربية خاصة.. والأخضر الأجهز

لمع اسم الدولي السابق عبيد الدوسري، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سابقًا، أحد أبرز هدافي الكرة السعودية مع ناديي الوحدة والأهلي، وحجز له مكانًا دائمًا في التشكيلة الدولية على الرغم من صغر سنه، حتى أصبح مهاجمًا يشار إليه بالبنان، خاصةً بعد حصوله على لقب هداف كأس العرب السابعة 1998، وهداف التصفيات الأولية المؤهلة لكأس العالم 2002.

وشارك مع الأخضر في 94 مباراة، سجل خلالها 41 هدفًا، ليأتي في قائمة رابع هدافي المنتخب السعودي بعد ماجد عبد الله، وسامي الجابر، وياسر القحطاني.

الدوسري حل ضيفًا على «الرياضية» في حوار تحدث خلاله عن البطولة العربية الجارية حاليًا في الدوحة العاصمة القطرية.

01

كيف ترى قيمة بطولة كأس العرب؟

البطولة مهمة لنا، ولها طابع خاص، وذكريات.

02

ما توقعاتك لمباريات المنتخب السعودي وعمان؟

أعتقد أن المنتخب هو الأجهز، ومتكامل أكثر، بإذن الله البطولة من نصيبنا.

03

ما رأيك باختيارات المدرب رينارد؟

الاختيارات تعد الأفضل والأجهز في دورينا.

04

بماذا تنصح اللاعبين؟

أن يقدموا كل ما لديهم من إمكانات، ويكونوا على قدر المسؤولية.

05

ما المنتخبات المرشحة بالبطولة؟

المغرب، لكن الأكثرية بالرديف، والأردن، ومنتخبنا، وقطر المستضيف.

06

لاعب سيسطع نجمه بهذه البطولة.. برأيك؟

لاعبون كثر سنشاهدهم في عدة منتخبات.

07

مشاركة أكثر من منتخب عربي تأهل لكأس العالم.. هل سيجعل المنافسة أصعب؟

بالتأكيد، وهذا سيعطي تنافسًا قويًا وإثباتًا.

08

ما رأيك بتطبيق الفيفا الاستبعاد لدقيقتين في كأس العرب 2025؟

لم عجبني صراحة في كرة القدم لاعبًا يستبعد، ثم ينزل، ليست جميلة، متعة كرة القدم الاستمرار في اللعب.