المغرب وجزر القمر.. الحضور الأول يصطدم بالمرشح

يستهل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، مشواره في كأس العرب، بلقاء إفريقي حينما يواجه نظيره جزر القمر، الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي في الريان. وسيكون المغرب مرشحًا فوق العادة لتحقيق الفوز، في ظل الطفرة الكبيرة في الأعوام الأخيرة بوصول المنتخب الأول إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، وتتويج منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 عامًا أخيرًا، والتألق على كافة المستويات القارية والدولية.

في المقابل، يشارك جزر القمر في النهائيات العربية للمرة الأولى، بعدما تغلب في الملحق على اليمن بركلات الترجيح إثر مباراة قوية انتهت بالتعادل 4-4.

ويعد المنتخب القمري من القوى الصاعدة في إفريقيا، وبدأت إنجازاته في كأس الأمم 2022 عندما بلغ الأدوار الإقصائية، بقيادة المدرب أمير عبدو.