أمام عمان.. مواجهة خامسة في قطر.. وسيطرة سعودية

تغلَّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره العماني في كافة المواجهات السابقة بينهما على الأراضي القطرية، ويريد الحفاظ على هذه العلامة الكاملة عندما يلتقيان، مساء الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن أولى جولات المجموعة الثانية من كأس العرب، التي انطلقت الإثنين، وتشمل 16 منتخبًا موزَّعةً بالتساوي على أربع مجموعاتٍ.

وتواجَه المنتخبان في قطر أربع مراتٍ، أولاها قبل نحو 50 عامًا، لحساب كأس الخليج، والأخيرة العام الماضي، خلال كأس آسيا. والثانية والثالثة خليجيتان أيضًا، في 1992 و2019.

وهزم الأخضر نظيره العماني في المواجهات الأربع، ويبحث، ضمن ثاني مجموعات كأس العرب، عن الفوز الخامس.

وانتهى لقاء المنتخبين، في 1976 ضمن كأس الخليج الرابعة، بانتصارٍ سعودي، بنتيجة 3ـ1.

واستضافت قطر كذلك النسختين 11 و24 من البطولة الخليجية. وفي الأولى، عام 1992، هزم «الأخضر» المنتخب العُماني 2ـ0، فيما تغلَّب عليه في الثانية، بنتيجة 3ـ1 في 2019.

ومطلع 2024، جمعت بينهما إحدى مجموعات كأس آسيا في قطر، وفاز السعوديون 2ـ1.

وأحرز أهداف المنتخب، خلال اللقاءات الأربعة، تسعة لاعبين، هم محمد المغنم، وخالد سرور، وعيسى خليفة، وفهد الغشيان، وخالد مسعد، وفراس البريكان، وهتان باهبري، وعبد الرحمن غريب، وعلي البليهي.

ولعِب «الأخضر» اللقاء الأول تحت القيادة الفنية للمجري فيرينك بوشكاش، وقاده البرازيلي نيلسينو مارتينيز في الثاني، ورينارد ذاته في 2019، وأخيرًا الإيطالي روبرتو مانشيني.

في المقابل، أحرز الأهداف العمانية الثلاثة مبارك العلوي، والمنذر العلوي، وصلاح اليحيائي.