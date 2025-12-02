1998.. بصمة عبيد تقود الأخضر إلى اللقب الأول

شقَّ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عام 1998 طريقه نحو لقبه الأول في كأس العرب بعد رحلةٍ مثاليةٍ، حصد فيها العلامة الكاملة عبر أربعة انتصاراتٍ في أربع مبارياتٍ، وكان فيها عبيد الدوسري أحد المفاتيح الرئيسة نحو المنصة إثر مشاركةٍ استثنائيةٍ، شهدت تسجيله ثمانية أهدافٍ من أصل 12 أحرزها لاعبو الأخضر في تلك النسخة، منها "هاتريك" في المباراة النهائية.

ولم ينجح أي لاعبٍ في الوصول إلى هذا التعداد التهديفي خلال نسخةٍ واحدةٍ من منافسات كأس العرب سوى علي البسكي وأحمد بن صويد، الثنائي الليبي، مستفيدَين من محدودية المنافسة، وفوارق المستويات في نسخة 1966، إذ سجل المنتخب الليبي 34 هدفًا في أربع مبارياتٍ بدور المجموعات حينها قبل خروجه على يد العراق في نصف النهائي، فقد أحرز البسكي 16 هدفًا، فيما هزَّ بن صويد الشباك في 14 مناسبةً.

وبعد نحو ثلاثة عقودٍ، ومع تطوُّر المنتخبات، واحتدام الصراع، وتقارب المستويات، حلَّ المنتخب السعودي ضيفًا على قطر في نسخة 1998 بمشاركته الرابعة، وكانت في جعبته ميداليةٌ برونزيةٌ بمشاركته الأولى عام 1985، وفضيةٌ بالثالثة في 1992، تمهيدًا لصعوده إلى المنصة في الدوحة وسط تألُّقٍ لافتٍ لعبيد الدوسري، مهاجم فريق الوحدة حينها.

وسجل الدوسري أول أهداف الأخضر في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة خلال الفوز 3ـ0 على الجزائر، إذ تابع في الدقيقة 8 كرةً، ارتدت من القائم بعد تسديدةٍ من إبراهيم سويد، فوضع المنتخب السعودي في المقدمة قبل أن يحسم النتيجة في الثواني الأخيرة بتسجيله هدف الأخضر الثالث بتسديدةٍ أرضيةٍ عقب عرضيةٍ من سعد الدوسري.

وفي المباراة الثانية والأخيرة للأخضر في دور المجموعات، تألَّق عبيد الدوسري في فوزٍ سعودي عريضٍ آخر، إذ سجل ثلاثة أهدافٍ أمام لبنان في لقاءٍ، انتهى 4ـ1، واختار أن يسجل أهدافه من كراتٍ رأسيةٍ، الأول في الدقيقة 28 من صناعة إبراهيم سويد، والثاني في الدقيقة 38 من صناعة إبراهيم ماطر، والثالث في الدقيقة 77 بعد عرضيةٍ من محمد شلية.

وخاض المنتخب السعودي أصعب مواجهاته في الدور نصف النهائي أمام منتخب الكويت في لقاءٍ، غابت عنه بصمة الدوسري التهديفية حيث تأخر الأخضر بالنتيجة حتى الدقيقة 65، أي لحظة إدراك يوسف الثنيان التعادل قبل أن يسجل خالد التيماوي هدف الفوز في الدقيقة 79.

وفي المباراة النهائية على ملعب خليفة الدولي، وأمام أصحاب الأرض، افتتح عبيد الدوسري التسجيل في الدقيقة 28 بعد هفوةٍ من أحد المدافعين القطريين الذي أعاد الكرة بطريقةٍ خاطئةٍ إلى حارس مرماه، فخطف الدوسري الكرة، وأسكنها في شباكٍ خاليةٍ قبل أن يعزز تقدم الأخضر مطلع الشوط الثاني بعد تسلمه تمريرةً متقنةً من إبراهيم ماطر في ظهر المدافعين، تلاها تسديدة يمينية هزت الشباك القطرية.

وفي الدقيقة 18 من الشوط الثاني، أتمَّ الدوسري الـ "هاتريك" بتسديدةٍ قويةٍ عقب مجهودٍ فردي من الثنيان الذي صنع الهدف بتمريرةٍ متقنةٍ، وقلَّص المنتخب القطري النتيجة في الدقيقة 82، لتعلن صافرة النهاية عن تتويج الأخضر بعد الفوز 3ـ1.

يذكر أن عبيد الدوسري يحتلُّ المركز الأول في قائمة أفضل هدافي الأخضر في كأس العرب تاريخيًّا عبر أهدافه الثمانية في نسخة 1998، متفوقًا بفارقٍ شاسعٍ عن بقية الهدافين، إذ يحتل طلال المشعل المركز الثاني في هذه القائمة برصيد ثلاثة أهدافٍ.