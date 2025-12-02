بعد سلبية 2012.. موعد جديد بين الأخضر وكيروش

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العرب 2025، مساء الثلاثاء، بمواجهة البرتغالي كارلوس كيروش، ثاني أكبر مدرِّبي البطولة عمرًا.

يُدرِّب كيروش منتخب عُمان منذ منتصف يوليو الماضي، ويخوض منافسات المجموعة الثانية، أمام «الأخضر» ومنتخبَي المغرب وجزر القمر، عِلمًا أنه قاد منتخب مصر خلال النسخة الماضية، قبل أربعة أعوامٍ.

ويبلُغ البرتغالي من العمر 72 عامًا، وتُسجِّل مسيرته الطويلة مواجهةً وحيدةً مع المنتخب السعودي الأول، تعود إلى بطولة اتحاد غرب آسيا 2012 في الكويت.

وشارك المنتخب في تلك البطولة تحت قيادة المدرب خالد القروني، وخرج من الدور الأول عقِب تعادلٍ سلبي مع منتخب إيران، الذي كان يُدرِّبه حينها كيروش، والفوز على اليمن 1ـ0، والخسارة من البحرين 0ـ1، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وحسبَ بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني، كان كيروش مدرِّبًا لمنتخبَي بلاده تحت 17 و20 عامًا عندما التقيا نظيريهما السعوديين عام 1989 ضمن كأس العالم للناشئين، وكأس العالم للشباب.

وكسِب «الأخضر» مواجهة مونديال الشباب 3ـ0 على أرضه، وانتهى لقاء مونديال الناشئين، الذي تُوِّج به السعوديون، بالتعادل 2ـ2 في إسكتلندا.

والبرتغالي المخضرم، هو أكبر مدربي كأس العرب 2025 عمرًا بعد المصري حلمي طولان، البالغ من العمر 76 عامًا، الذي يقود منتخب بلاده الرديف.