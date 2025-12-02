ماكلارين يستقطب بطل فورمولا 2

أعلن فريق ماكلارين، بطل الصانعين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الثلاثاء، عن انضمام الإيطالي ليوناردو فورنارولي، المتوَّج حديثًا ببطولة فورمولا 2، إلى الفريق في مهمة اختبار وتطوير.

وتُوِّج فورنارولي، صاحب الـ 20 عامًا، باللقب الأحد الماضي، في جائزة قطر قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، بعد تحقيقه أربعة انتصارات، وصعوده إلى منصة التتويج خمس مرات.

ويسير فورنارولي على خطى أوسكار بياستري وجابرييل بورتوليتو، اللذين فازا بلقبي فورمولا 3، وفورمولا 2 في عامين متتاليين.

وينافس بياستري على لقب فورمولا 1 بينما يتسابق جابرييل بورتوليتو، الذي انضم سابقًا إلى برنامج تطوير ماكلارين حاليًّا مع فريق ساوبر.

كما انضم الهولندي ريتشارد فارشخور، منافس فورنارولي في فورمولا 2، الذي يحتل المركز الثالث في السلسلة، إلى برنامج تطوير ماكلارين.

وتمتلك ماكلارين، إضافة إلى فورمولا 1، فريقًا بسباقات «إندي‭ ‬كار» في الولايات المتحدة الأمريكية، وتُشارك في بطولة العالم للتحمل ابتداءً من 2027.

ويتنافس بياستري ولاندو نوريس، زميله في الفريق، مع الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل على لقب سائقي فورمولا 1 في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، مطلع الأسبوع المقبل.