مراد: فيلم «الست» من أصعب الأعمال في مسيرتي

أكد لـ «الرياضية» الروائي أحمد مراد، كاتب سيناريو فيلم «الست»، بالتعاون مع المخرج مروان حامد، أن الفيلم يتجنَّب العناصر التقليدية الجاذبة للجمهور في السينما الحالية، مشيرًا إلى صعوبة مثل هذه الأعمال دائمًا.

وقال مراد: «فيلم الست من أصعب الأفلام التي عملت عليها أنا ومروان حامد، لأنه يخلو من الإثارة التي تجذب الجمهور، فنحن هنا نتحدث عن إنسانةٍ حقيقيةٍ، لذا تجرَّدنا تمامًا فيه من الفانتازيا والجرافيك والأكشن».

وأضاف: «التحدي الأكبر هو أن الفيلم بطولةٌ نسائيةٌ، وهذا النوع نادرٌ جدًّا لدينا في العالم العربي، أي سينما المرأة، لكن العمل سيتناول السيدة أم كلثوم بشكلٍ إنساني، لم يعرفه أحدٌ عنها من قبل».

ويستعد قصر المؤتمرات لاستقبال العرض العالمي الأول للفيلم المرتقب ضمن فعاليات الدورة الـ 22 من مهرجان مراكش السينمائي، الأربعاء.

والفيلم، الذي تؤدي بطولته النجمة منى زكي وتجسِّد فيه شخصية «كوكب الشرق» أم كلثوم، من المقرَّر طرحه تجاريًّا في دور العرض المصرية 10 ديسمبر، يليه مباشرةً العرض في دور العرض السعودية 11 من الشهر ذاته.