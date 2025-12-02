بتهمة احتكار.. جوردان يقاضي «ناسكار»

انطلقت محاكمة مايكل جوردان، أسطورة منافسات دوري المحترفين لكرة السلة «NBA»، ضد سلسلة سباقات «ناسكار» في ولاية كارولاينا الشمالية، بعد اتهامه أكثر سلسلة سباقات سيارات شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية بممارسات احتكارية تخنق المنافسة.

ويملك جوردان، الذي يُعد من أبرز نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، فريق «23XI» المشارك في سلسلة كأس «ناسكار»، ورفع الدعوى العام الماضي بالتعاون مع فريق فرونت رو موتورسبورتس، بعد رفضهما توقيع مواثيق «ناسكار» الجديدة.

وتتهم الدعوى «ناسكار» وجيم فرانس، رئيسها التنفيذي، بالعمل من دون شفافية، وخنق المنافسة، والسيطرة على الرياضة بطرق تمنحهم امتيازات غير عادلة على حساب مالكي الفرق، والسائقين والرعاة والشركاء والجماهير.

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى «ناسكار» ممارسات مناهضة للمنافسة مثل شراء معظم الحلبات الكبرى المخصصة لسباقات «ناسكار» حصريًّا، وفرض اتفاقيات حصرية على الحلبات المعتمدة من ناسكار، والاستحواذ على منافس سباقات السيارات «أركا»، ومنع الفرق من المشاركة في سباقات سيارات أخرى، وإجبارها على شراء قطع الغيار من موردين محددين تختارهم ناسكار.

وأصدر فريقا «23XI» وفرونت رو، بيانًا صحافيًّا عند إعلان الدعوى العام الماضي، جاء فيه: «لا توجد رياضة احترافية كبرى أخرى في أمريكا الشمالية تُدار من قبل عائلة واحدة تثري نفسها من خلال مثل هذه الممارسات الاحتكارية غير الخاضعة للرقابة».

وكان فريقا جوردان وفرونت رو الوحيدين من أصل 15 فريقًا لم يوقعا على المواثيق الجديدة التي تمثل جوهر النزاع.