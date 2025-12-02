الكاميرون تستدعي مهاجمي الأخدود والدرعية

استدعى ديفيد باجو، مدرب المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم «الجديد»، كرستيان باسوجوج، الجناح الأيمن للأخدود، ونيفين نكودو، الجناح الأيسر للدرعية، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تنظم في المغرب خلال الفترة من 20 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

وكان الاتحاد الكاميروني أعلن إقالة البلجيكي مارك برايس من منصبه، وتم تعيين باجو، وذلك بعد فشل الأول في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر تنظيمها الصيف المقبل في أمريكا والمكسيك وكندا.

‎وتفتتح الكاميرون مشوارها في البطولة بمواجهة الجابون 24 ديسمبر، على أن تلتقي كوت ديفوار في الـ28 من الشهر ذاته، وتختتم دور المجموعات بمواجهة موزمبيق في الـ 31 من الشهر ذاته.

ويعد باسوجوج «30 عامًا» أحد أهم اللاعبين الأجانب في صفوف الأخدود، إذ لعب 10 مباريات لم يسجل وصنع هدفًا وحيدًا، فيما ينشط نكودو مع فريق الدرعية في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، إذ لعب 6 مباريات سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.