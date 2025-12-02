أرقام أتلتيكو تهدد صدارة برشلونة.. والتاريخ يخدم الكاتالوني

يحل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على برشلونة، الثلاثاء، في مباراة مقدمة من الجولة الـ 19 من الدوري، واضعًا صدارته لجدول الترتيب على المحك.

وجرى تقديم المواجهة، على غرار مباراة الأربعاء بين ريال مدريد ومضيفه أتلتيك بلباو، بسبب ارتباط الفرق الأربعة بكأس السوبر الإسباني المقررة في السعودية بين 7 و11 يناير.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا الدوري، متقدمًا على ريال مدريد بفارق نقطة بعد سقوطه في فخ التعادل أمام جيرونا الأحد 1ـ1، وثلاث على أتلتيكو، ما يعني أن فوز الأخير سيجعله على المسافة ذاتها من النادي الكاتالوني وسيمنح الريال فرصة اعتلاء الصدارة في حال فوزه الأربعاء على بلباو.

وبحسب الأرقام، فإن المباراة ستكون متكافئة بين فريق لم يخسر سوى مباراة واحدة في الدوري وهو أتلتيكو وآخر هو الأفضل في قلب النتائج لمصلحته وهو برشلونة.

بالنسبة لأتلتيكو فهو يعد أقل فريق بالدوري الإسباني يتأخر بالنتيجة، ففي 14 مباراة، بلغ الرقم 18 دقيقة من أصل 1260 ممكنة. علاوة على ذلك، افتتح التسجيل في جميع تلك المباريات مسجلًا رقمًا قياسيًّا جديدًا في تاريخ المسابقة.

وكانت تلك الدقائق الـ 18 موزعة على مباراتين فقط، الأولى بالجولة الافتتاحية خارج ملعبه أمام إسبانيول، حيث مُني بخسارته الوحيدة حتى الآن 1ـ2، إذ تأخر ست دقائق فقط قبل أن تستقبل شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 84.

أما المباراة الثانية فكانت في ديربي مدريد أمام الجار الريال، وتقدم أتلتيكو مبكرًا وفاز بنتيجة 5ـ2، لكنه تأخر 1ـ2 لفترة وجيزة لمدة 12 دقيقة.

في الجانب الآخر، فإن برشلونة لديه الوصفة الصحيحة لقلب الأمور لمصلحته الموسم الجاري، كما كان الحال في السابق أيضًا، حيث جمع 12 نقطة بعد تأخره، وآخرها الفوز على ألافيس الجولة الماضية بعد أن كان خاسرًا بهدف دون رد في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، ويأتي خلفه ريال سوسيداد وسيلتا فيجو بسبع نقاط.

ولن تكون مواجهة الفريقين سهلة لكلا الفريقين، فأتلتيكو، قادم من ستة انتصارات على التوالي وثمانية في آخر تسع مواجهات ومن دون خسارة في 13 وتحديدًا منذ المرحلة الافتتاحية.

وبدوره، حقق برشلونة أربعة انتصارات على التوالي، وكان فوزه السبت على ألافيس أفضل رد فعل بعد سقوطه بثلاثية نظيفة على ملعب تشيلسي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من التألق الذي يمر به فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي سيخوض مباراته الـ27 في الدوري، فإن برشلونة يتمتع بسجل مميز أمامه في المواجهات المباشرة، فمن أصل 176 بالمسابقة فاز 81 مرة، وتعادل 42، وخسر 53، وسجَّل 337 هدفًا.

ومنذ فوز أتلتيكو على برشلونة الجولة الـ22 موسم 2009ـ2010، خسر 20 مباراة وتعادل في سبع، وفاز ثلاث مرات فقط مواسم 2020ـ2021 «1ـ0»، و2021ـ2022 «2ـ0»، وكانتا على ملعبه، والموسم الماضي «2ـ1».

وطوال تلك المواجهات الثلاثين حافظ أتلتيكو على نظافة شباكه ثلاث مرات، واستقبلت 53، وسجل 20، كما خرج بنتائج ثقيلة في أربع مناسبات «3ـ0» و«5ـ0» و«4ـ2» و«4ـ2».

وكان أكبر فوز سجل باسم برشلونة الذي كسب مباراة الجولة الثالثة موسم 1957ـ1959 بنتيجة 7ـ3، كما سجَّل أيضًا سداسية نظيفة موسم 2005ـ2006 في مدريد، كانت بتوقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي «2»، وهدف لكل من الكاميروني صامويل إيتو والبرازيلي رونالدينو والإيطالي جانلوكا زامبروتا والإسباني أندريس إنييستا.

ويعد ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي الحالي، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين الدورية التي بدأت في 1929 بفوز أتلتيكو 4ـ2، إذ سجَّل 26 في 30 مباراة، وهو ثاني أفضل سجل له بعد إشبيلية «30 في 29».