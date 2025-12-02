في «السويدي».. الباكستانيون يُغادرون و«الإندونيسي» يُدشن أولى العروض

ودَّعت حديقة السويدي، الواقعة في الرياض، العاصمة السعودية، الثلاثاء، فعاليات الثقافة الباكستانية، المنظمة ضمن مبادرة «انسجام عالمي 2»، من قبل وزارة الإعلام، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بعد أسبوع حظي بحضور جماهيري كبير.

وبعد الباكستانيين، يُدشن الإندونيسيون أسبوعهم الثقافي بعدد من الأنشطة المتنوعة والفقرات الغنائية والاستعراضية بمشاركة أبرز المطربين، وقرابة 70 عارضًا ومؤديًا للعروض الشعبية والفنون التراثية الإندونيسية.

وتتيح فعاليات إندونيسيا للزوَّار تجربة ثقافية متكاملة تشمل العروض الموسيقية والفلكلورية، وأركان الحرف اليدوية والمأكولات التقليدية، إلى جانب برامج ترفيهية للأطفال وعروض تفاعلية تعكس عمق الثقافة الإندونيسية وتنوعها، ضمن مساحة مخصصة لجميع فئات الزوار للاستمتاع بالتراث والفنون والتقاليد الإندونيسية الأصيلة.

وتسعى فعاليات «انسجام عالمي 2» إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين في السعودية بمختلف جوانبها، إلى جانب إبراز أوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي، والجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.