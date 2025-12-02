بمشاركة ثلاثي روشن.. المغرب يسقط جزر القمر

استهلَّ المنتخب المغربي الرديف لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بفوز على جزر القمر 3ـ1، في المواجهة التي جرت على ملعب خليفة الدولي في الريان، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وحقق «أسود الأطلس» النقاط الثلاث بقائمة شهدت مشاركة ثلاثة لاعبين من دوري روشن السعودي، أحدهم شارك أساسيًّا وهو أشرف المهديوي، لاعب وسط التعاون، والآخران لعبا بديلين في الشوط الثاني، وهما مروان سعدان، مدافع الفتح، وعبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب.

وافتتح المنتخب المغربي التسجيل مبكرًا عن طريق سفيان بوفتيني في الدقيقة الخامسة، وأضاف زميلاه طارق تيسودالي وكريم البركاوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين العاشرة والرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، قلَّص منتخب جزر القمر الفارق مستفيدًا من هدف عكسي أحرزه المغربي محمد بولاكسوت في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة «56».

وبهذه النتيجة، خطف المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه مباراة المنتخبين السعودي والعماني التي تلعب لاحقًا، فيما بقي منتخب جزر القمر دون نقاط.

ويلتقي المغرب مع عمان في الجولة الثانية الجمعة، وفي اليوم ذاته يواجه جزر القمر نظيره السعودي.