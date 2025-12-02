بونماتي تغيب عن برشلونة 5 أشهر

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن غياب أيتانا بونماتي، نجمة فريق السيدات لكرة القدم، عن الملاعب لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، الثلاثاء، بعد خضوعها لجراحة إثر إصابتها بكسر في ساقها اليسرى.

وأصيبت صاحبة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم ثلاث مرات، الأحد، خلال تدريبات منتخب بلادها الذي يستعد لخوض إياب الدور النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، الثلاثاء، أمام ألمانيا 0ـ0 ذهابًا.

وقال برشلونة، في بيان: «أجريت لأيتانا بونماتي عملية ناجحة لعلاج كسر في ساق قدمها اليسرى. ومن المتوقع أن تستغرق فترة تعافيها نحو خمسة أشهر».

ويشكل غياب بونماتي ضربة قوية لناديها ومنتخب بلادها، لكنها قد تتمكن من العودة في الوقت المناسب لخوض نهائي دوري بطلات أوروبا المقرر في 23 مايو في أوسلو، حال تأهل النادي الكاتالوني.