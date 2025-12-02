انطلاقة بثلاثية

افتتح المنتخب المغربي الرديف لكرة القدم مشواره بشكل مثالي في بطولة كأس العرب 2025 الجارية في قطر بعد فوزه على نظيره جزر القمر 3-1، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية (الوكالات)